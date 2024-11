Bruno Fernandes juntou-se a Ruben Amorim na habitual conferência de antevisão ao jogo entre Manchester United e Bodo/Glimt, a contar para a quinta jornada da fase de liga da Liga Europa.

Questionado sobre a mudança de treinador e a adaptação da equipa ao sistema do técnico português, Bruno Fernandes garantiu que é sempre mais fácil despedir um treinador do que «mandar embora 15 ou 20 jogadores», sendo que como capitão, obriga o camisola oito a «passar a mensagem do banco para dentro de campo».

«Se mudamos de treinador a meio da época é porque as coisas não estão a correr bem e se isso acontece, então todos têm a culpa. Já disse isto antes, é mais fácil mandar o treinador embora do que 15 ou 20 jogadores. Veremos o que o futuro nos reserva e temos de nos adaptar da melhor forma às ideias do novo técnico», começou por referir.

«Temos sempre de nos adaptar a novas ideias e a outros sistemas, tanto com bola como sem bola. Para mim não é difícil atacar em diferentes posições, tento perceber o jogo e o facto de ser capitão também me obriga a passar a mensagem do banco para dentro de campo. Ter o conhecimento de cada posição e perceber os momentos é o meu papel», acrescentou.

Recorde-se que o jogo entre Manchester United e Bodo/Glimt está marcado para esta quinta-feira, a partir das 20h.