Erik Ten Hag acredita que o Manchester United tem capacidade de dar a volta ao mau momento que está a viver, numa altura em que tem apenas três vitórias em nove jogos oficiais.

Numa entrevista à Sky Sports, o técnico dos «red devils» mostrou-se confiante na qualidade da equipa e garantiu que o principal objetivo passa por conquistar títulos, algo que nos últimos seis anos tem acontecido de forma recorrente, nos clubes por onde passou.

«Vamos fazer desta época um sucesso. Sabemos que nada é fácil, mas esta situação não me causa pânico, podemos resolver os problemas, esta equipa é capaz de o fazer», começou por referir.

«Criei uma união com os donos do clube durante o verão que não me deixa ansioso. Temos um acordo e estamos todos a cumpri-lo, conhecemos a estratégia e passa por trazer jogadores jovens, neste período de transição. Além disso, todos sabem que nas minhas últimas seis temporadas, quando chegamos a maio, há sempre troféus conquistados, é esse o nosso objetivo», acrescentou o técnico.

Recorde-se que o Manchester United vem de uma derrota por 3-0, em Old Trafford, diante do Tottenham, a contar para a Liga Inglesa, competição em que a equipa de Bruno Fernandes e Diogo Dalot ocupa a 12.ª posição, com apenas sete pontos.

Veja aqui as declarações de Ten Hag: