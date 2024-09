Erik Ten Hag saiu em defesa de Bruno Fernandes, depois das críticas que o internacional português recebeu, face às performances nos últimos jogos, frente a Crystal Palace e Twente.

Na antevisão ao jogo com o Tottenham, a contar para a Liga Inglesa, o técnico dos «red devils» deixou elogios à capacidade individual do jogador e garantiu que «é apenas uma questão de tempo» até regressar às boas exibições.

«Acho que ele é capaz de fazer melhor, já provou que o consegue fazer desde que chegou à Liga Inglesa, consegue criar muitas oportunidades e estou convencido de que esta época não vai ser diferente. Vai acabar por voltar à forma ideal, fazer bons passes e marcar golos, tenho cem por cento de certeza. É apenas uma questão de tempo», começou por referir.

Quanto à falta de consistência do Manchester United, Ten Hag admitiu que o objetivo do clube é contratar jogadores mais jovens e focar-se no progresso da equipa, com as chegadas de jogadores como Hojlund, Zirkzee ou Leny Yoro, que garantam rendimento não só no presente, mas também no futuro.

