As probabilidades do Manchester United ser campeão inglês eram cada vez mais escassas e agora desapareceram de vez.

O triunfo do Liverpool frente ao Newcastle afastou (matematicamente) os comandados de Ruben Amorim da luta pelo título, numa altura em que ainda faltam jogar-se 11 jornadas da prova. Com 67 pontos somados, os «reds» lideram a tabela classificativa e têm 34 pontos de vantagem sobre o Man. United, com apenas 33 pontos ainda em discussão.

Nesta altura, o Manchester United ocupa a 14.ª posição do campeonato, com apenas nove vitórias em 27 jornadas, sendo que desde que chegou ao clube, Ruben Amorim somou dez triunfos em 23 encontros.