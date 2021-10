A Universidade de Manchester entregou nesta sexta-feira o título de Honoris Causa a Marcus Rashford, avançado d Manchester United. Rashford foi reconhecido pelo incansável trabalho na luta contra a pobreza infantil, especialmente durante o período em que a pandemia de covid-19 mais afetou o Reino Unido.



Na hora de subir ao palco, Rashford manteve o tom político e social nas palavras, não desperdiçando o discurso com dispensáveis lugares comuns.



«Estou aqui para receber um diploma honorário pelo meu trabalho contra a pobreza infantil. No entanto, milhões de famílias perderam ontem um meio de se manterem à tona, já que o governo britânico cortou o aumento de crédito e isso poderá aumentar a pobreza infantil para um em cada três crianças», referiu Marcus Rashford, assumindo estar com uma sensação «agridoce».



Alex Ferguson, que detem o mesmo título, foi um dos presentes na cerimónia na Universidade de Manchester.



Marcus Rashford liderou a campanha que permitiu a mais de 1,3 milhões de crianças terem refeições durante as férias escolares.