17/12/1994! Trinta anos depois, o Nottingham Forest volta a vencer o Manchester United em Old Trafford.

Este sábado, em embate de treinadores portugueses, a equipa de Rúben Amorim perdeu na receção ao Forest de NES, por 3-2, na 15.ª jornada da Premier League.

A jogar em casa, e depois de uma sentida homenagem a Kath Phipps, «lenda do clube» que faleceu recentemente, o Manchester United facilitou e viu-se a perder logo aos dois minutos. Canto para o Nottingham Forest e Milenkovic aproveitou para cabecear para o fundo das redes, com Onana a ficar estático.

Mas a equipa de Rúben Amorim reagiu e chegou ao empate aos 18 minutos. Ugarte levou a bola em transição ofensiva, serviu Garnacho e este rematou para a defesa de Sels. Na recarga, Hojlund não tremeu e empatou.

O jogo foi seguindo, a bola rolando e várias oportunidades de perigo, com uma bola de Jota e outra de Bruno Fernandes às diferentes traves. Na segunda parte, a equipa de NES entrou melhor e num espaço de sete minutos ficou a ganhar por dois. Aos 47, Hudson-Odoi serviu Gibbs-White e este rematou para a baliza. Onana foi traído pelo efeito da bola e ficou mal na figura, com um frango destacável.

Quando o Man. United queria reagir, os Trees voltaram a marcar. Desta vez foi Gibbs-White a assistir, com um belo cruzamento para a área e Chris Wood aproveitou para cabecear. A defesa dos Red Devils ficou a dormir e apenas viu a bola a entrar lentamente na própria baliza, sem qualquer reação.

No entanto, o Manchester United não deu o jogo como perdido e Bruno Fernandes escreveu o nome na lista de marcadores. Notável jogada de Diallo, que encontrou o capitão solto na entrada da área. O internacional português brilhou e de primeira reduziu para 3-2.

O Man. United foi tentando empatar a partida, trocando a bola e procurando aberturas na defesa adversária. No entanto, a equipa de NES foi agarrando os três pontos com afinco e conseguiu fazê-lo até ao apito final.

Com este resultado, o Manchester United está em 13.º lugar, com 19 pontos. O Nottingham Forest ocupa a quinta posição, de acesso à Liga Europa, com 25.