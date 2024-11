Poucos dias após a chegada de Ruben Amorim a Manchester, Van Nistelrooy, ex-treinador interino dos «red devils», recorreu às redes sociais para se despedir dos adeptos, jogadores e restante staff do clube.

«A todas as pessoas no Manchester United e em especial ao staff, aos jogadores e aos adeptos, quero agradecer do fundo do meu coração por todo o esforço e apoio que me deram. Foi um gosto representar este clube, não só como jogador, mas também como treinador. O Manchester United terá, para sempre, um lugar especial no meu coração e espero que os dias de glória regressem a Old Trafford em breve. Todos vocês merecem que isso aconteça», pode ler-se.

Nos quatro jogos em que esteve à frente da formação de Manchester, Van Nistelrooy somou três vitórias e um empate, com destaque para o triunfo diante do Leicester, para a Taça da Liga Inglesa, por 5-2.

Veja a publicação de Van Nistelrooy nas redes sociais: