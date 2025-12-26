O Manchester United, de Ruben Amorim, regressou às vitórias na Premier League. Sem Bruno Fernandes, de fora por lesão, foi Patrick Dorgu que, com um golaço, deu o triunfo na receção ao Newcastle (1-0).

O golo da vitória surgiu numa primeira parte. Ainda antes da meia hora de jogo, o dinamarquês tirou um coelho da cartola na sequência de um lançamento cobrado por Dalot. O esférico sobrou para Dorgu que, de primeira, não deixou a bola cair no chão. Entrou no canto superior esquerdo da baliza de Aaron Ramsdale, que não conseguia fazer melhor.

Até ao final o jogo apertou para a equipa de Rúben Amorim. Os «Magpies» encostaram os «Red Devils» à parede e, com mais de 60 por cento de posse de bola, estiveram por cima durante quase toda a segunda parte, em especial após a saída de Casemiro à hora de jogo.

No entanto, o Manchester United aguentou e o apito final ditou mesmo uma vitória (1-0) para a equipa da casa.

Com este triunfo, o United sobe aos lugares europeus, assumindo a quinta posição com 29 pontos, sendo que a maioria das equipas não jogou na 18.ª jornada da Premier League. O Newcastle, por sua vez, é 11.º com 23 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Premier League.