Ainda antes do apito inicial do árbitro, Ruben Amorim deslocava-se para o banco de suplentes e foi surpreendido por um adepto com um cachecol do Benfica.

Nas imagens é possível ver o técnico a olhar para o cachecol e a rir-se. Recorde-se que o português foi formado nas águias e jogou durante seis temporadas na equipa principal.

Veja aqui o momento entre Amorim e um adepto: