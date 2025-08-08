Está inaugurado o «novo» centro de treinos de Carrington e, o cortar da fita de Jim Ratcliffe, teve a presença do atual treinador do Manchester United, Ruben Amorim, assim como o mítico Sir Alex Ferguson.

Através de um vídeo partilhado nas redes sociais, é possível os dois, lado a lado, enquanto o dono dos «red devils» oficializava a remodelação no edifício, que teve um custo de 50 milhões de euros.

Assista aqui ao momento com Amorim e Sir Alex Ferguson: