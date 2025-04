Manchester United e Manchester City não foram além de um empate a zero na 31.ª jornada da Liga Inglesa.

Old Trafford recebeu o terceiro duelo entre Amorim e Guardiola, esta temporada, depois da vitória do técnico luso ao serviço do Sporting (4-1 para a Liga dos Campeões) e o triunfo na primeira volta da prova.

Cinco portugueses estiveram em campo de início, sendo que o encontro começou algo dividido, com os «red devils» a entrarem melhor e um pontapé de livre deu a Bruno Fernandes a oportunidade de atirar para o 1-0, só que a bola ficou presa na barreira.

Sem Haaland, os «citizens» tiveram um primeiro tempo de maior controlo da posse de bola, mas sem grandes lances de perigo, acabando o nulo por se manter até ao intervalo. A segunda parte trouxe mais duelos e algumas picardias, como aconteceu entre Rúben Dias e Manuel Ugarte.

As duas equipas acabaram por não conseguir encontrar o caminho das respetivas balizas e o resultado não sofreu quaisquer alterações até final.

O Man. United mantém a 13.ª posição da tabela (38 pontos) e continua longe dos lugares de acesso às competições europeias. Já os «citizens» continuam no quinto lugar (52 pontos) e não conseguem ultrapassar o Chelsea na classificação.