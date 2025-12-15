VÍDEO: Amorim empata na receção ao Bournemouth em jogo de «loucos»
Bruno Fernandes marcou, de livre, um dos oito (!) golos do encontro
Bruno Fernandes marcou, de livre, um dos oito (!) golos do encontro
O Manchester United voltou a não vencer para a Premier League. Na receção ao Bournemouth, a equipa de Ruben Amorim empatou (4-4) num jogo de «loucos». Evanilson, ex-FC Porto, marcou um dos golos dos visitantes. Já Bruno Fernandes fez um golaço que permitiu relançar o jogo.
Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares pelos «Red Devils». Viram, portanto, Amad Diallo a inaugurar o marcador cedo na partida (13m). A resposta do Bournemouth surgiu pelos pés de Antoine Semenyo, que restabeleceu o empate na partida (40m),
Ainda antes do intervalo, Casemiro devolveu a vantagem ao United (45+4m). No segundo tempo, o Bournemouth voltou a empatar a partida pelo pés do ex-FC Porto, Evanilson (46m). Pouco depois, Marcus Tavernier, de livre, fez o 3-2 para os «cherries» (52m).
Bruno Fernandes respondeu na mesma moeda e voltou a empatar a partida com um belo golo de livre (77m). De seguida, Old Trafford foi «abaixo» com o golo de Matheus Cunha (79m), que fez o 4-3 a favor do Manchester United.
No entanto, a festa durou pouco tempo. Junior Kroupi, que saltou do banco (78m), voltou a colocar tudo igual na partida (84m). Sem mais golos na partida, o apito final ditou um empate (4-4).
Com este empate, o Manchester United está na sexta posição com 26 pontos, os mesmos do Palace, quinto, que está na zona europeia. Já o Bournemouth é 13.º com 21 pontos.