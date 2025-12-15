O Manchester United voltou a não vencer para a Premier League. Na receção ao Bournemouth, a equipa de Ruben Amorim empatou (4-4) num jogo de «loucos». Evanilson, ex-FC Porto, marcou um dos golos dos visitantes. Já Bruno Fernandes fez um golaço que permitiu relançar o jogo.

Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares pelos «Red Devils». Viram, portanto, Amad Diallo a inaugurar o marcador cedo na partida (13m). A resposta do Bournemouth surgiu pelos pés de Antoine Semenyo, que restabeleceu o empate na partida (40m),

Ainda antes do intervalo, Casemiro devolveu a vantagem ao United (45+4m). No segundo tempo, o Bournemouth voltou a empatar a partida pelo pés do ex-FC Porto, Evanilson (46m). Pouco depois, Marcus Tavernier, de livre, fez o 3-2 para os «cherries» (52m).

Bruno Fernandes respondeu na mesma moeda e voltou a empatar a partida com um belo golo de livre (77m). De seguida, Old Trafford foi «abaixo» com o golo de Matheus Cunha (79m), que fez o 4-3 a favor do Manchester United.

No entanto, a festa durou pouco tempo. Junior Kroupi, que saltou do banco (78m), voltou a colocar tudo igual na partida (84m). Sem mais golos na partida, o apito final ditou um empate (4-4).

Com este empate, o Manchester United está na sexta posição com 26 pontos, os mesmos do Palace, quinto, que está na zona europeia. Já o Bournemouth é 13.º com 21 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Premier League.

