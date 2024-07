O Manchester United apresentou esta quinta-feira a camisola alternativa para a temporada 2024/25.

Através das redes sociais, os «red devils» partilharam fotografias e até mesmo um vídeo com os principais detalhes deste equipamento, cuja cor predominante é o azul escuro, acompanhado por um padrão feito com a inicial do nome do clube e riscas brancas junto aos ombros.

Assista ao vídeo de apresentação da nova camisola: