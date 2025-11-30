O Manchester United colocou um ponto final na série de três jogos consecutivos sem vencer e levou a melhor sobre o Crystal Palace, com destaque para duas assistências de Bruno Fernandes, ambas no decorrer da segunda parte.

Num primeiro tempo pobre de ideias, os red devils chegaram ao intervalo em desvantagem e sem grande surpresa, face ao caudal ofensivo dos londrinos, com Mateta em destaque. Aos 36 minutos, Yoro cometeu falta dentro da área e o avançado francês beneficiou de uma grande penalidade.

Ora, o remate levou a bola até ao fundo da baliza, mas não contou. Isto porque o jogador tocou duas vezes na bola e o árbitro indicou que o lance teria de ser repetido. Na segunda tentativa, a bola voltou a beijar as redes e o Crystal Palace adiantou-se no marcador.

A vantagem manteve-se até ao apito do árbitro e a palestra de Ruben Amorim ao intervalo fez efeito no rendimento da equipa. O Man. United regressou dos balneários com mais personalidade e chegou ao empate pouco depois, num lance de magia de Zirkzee.

Dentro da área, após receber de Bruno Fernandes, o avançado neerlandês rematou de ângulo impossível e bateu Henderson com um estrondo, levando à loucura os milhares de adeptos que se deslocaram até à capital britânica.

Melhor só mesmo o que viria a acontecer aos 63 minutos e, de novo, com toque português. Bruno Fernandes e Mason Mount protagonizaram um pontapé de livre estudado, com o internacional inglês a atirar rasteiro e completamente fora do alcance do guarda-redes.

Esta assistência acabou por ser especial para o médio português, que se tornou o quarto na história do clube com mais assistências (56), ultrapassando o mítico Paul Scholes.

A partir daqui, os red devils tomaram conta do jogo, recolheram o bloco e permitiram alguma liberdade ao Crystal Palace, sobretudo no meio-campo adversário. Amorim teve tempo para promover o regresso à competição de Lisandro Martínez e viu a sua equipa regressar às vitórias quatro jogos depois.

O Man. United é sexto classificado (à condição), com 21 pontos, os mesmos do Aston Villa e está a oito do líder Arsenal, que ainda tem de jogar nesta jornada.