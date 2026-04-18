O Manchester United venceu o Chelsea pela margem mínima (1-0) na 33.ª jornada da Premier League. Bruno Fernandes voltou a assistir para devolver o United ao caminho dos triunfos.

De início tivemos três portugueses. Bruno Fernandes e Diogo Dalot alinharam foram titulares pelos Red Devils. Já do lado da equipa da casa, Pedro Neto foi também escolha inicial. Dário Essugo foi suplente não utilizado.

O golo solitário do encontro surgiu perto do cair do pano da primeira metade. Bruno Fernandes arrancou pelo lado direito e serviu Matheus Cunha, que veio de trás para, de primeira, finalizar para o golo (43m).

O internacional português chegou à 18.ª assistência na Premier League, ficando a apenas duas do recorde da competição.

As equipas recolheram, assim, aos balneários com o United em vantagem no encontro. No segundo tempo, os blues tentaram de tudo para chegar ao golo. Porém, o marcador não voltou a mexer.

Com este triunfo (1-0), o Manchester United regressa às vitórias e mantém-se na terceira posição com 58 pontos – a dez do Chelsea, que segue em sexto. Os Reds Devils colocam-se, assim, em grande posição para garantir um lugar na próxima Liga dos Campeões.

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