Bruno Fernandes abriu o livro no Molineux e foi essencial para a goleada do Manchester United sobre o Wolverhampton por 4-1.

O internacional português foi um dos três titulares em campo, juntamente com Dalot no Man. United e Toti Gomes, capitão de equipa dos «wolves».

Num jogo quase sempre dominado pelos red devils, estes colocaram-se em vantagem a meio do primeiro tempo, precisamente por Bruno Fernandes. A passe de Matheus Cunha, o médio concluiu com sucesso um lance bastante atabalhoado dentro da área do Wolverhampton.

Este momento serviu para o Manchester United sofrer com os fantasmas do passado, já que o adversário aproveitou o pouco apoio dos adeptos para se galvanizar e chegar ao empate, praticamente em cima do intervalo.

Ainda assim, a palestra de Ruben Amorim ao intervalo serviu para mudar a mentalidade dos seus jogadores e os visitantes passaram de novo para a frente do marcador aos 51 minutos, com Dalot a assistir Mbeumo para o 2-1. Pouco depois, Bruno Fernandes apareceu em cena pouco depois e ofereceu de bandeja o terceiro a Mason Mount.

Nota para o passe absolutamente sensacional do camisola oito dos red devils, que descobriu a desmarcação do colega de equipa, no coração da área de Sam Johnstone.

Nas bancadas, os adeptos faziam silêncio pelo mau momento que a equipa atravessa, com apenas dois pontos ao fim de 15 jornadas, e o adversário aproveitou para dar contornos de goleada ao resutlado.

Após rever as imagens no monitor, o árbitro apontou para a marca dos onze metros e permitiu a Bruno Fernandes assumir a marcação do castigo máximo. O português não tremeu, chegou ao «bis» e confirmou um triunfo muito importante para o Manchester United na luta pelos lugares europeus.

Os comandados de Ruben Amorim somam agora 25 pontos, os mesmos do Chelsea, e dão um salto na tabela classificativa, chegando assim ao sexto lugar.