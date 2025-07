Bruno Fernandes e Diogo Dalot regressaram, esta quinta-feira, aos trabalhos do Manchester United, após terem sido autorizados a apresentarem-se mais tarde, devido à participação na Liga das Nações.

Os portugueses estiveram às ordens de Ruben Amorim, assim como os restantes internacionais (Altay Bayindir, Casemiro, Patrick Dorgu, Rasmus Hojlund, Chido Obi e Manuel Ugarte). Recorde-se que o primeiro jogo de pré-época do Man. United está marcado para 19 de julho, diante do Leeds, na Suécia.

Em relação a Diogo Dalot, o lateral mostrou-se já com o número dois no equipamento de treino, sendo que usava o 20 anteriormente. A posteriori, o clube confirmou no sítio oficial que Dalot é o novo dono da camisola dois sucedendo a Victor Lindelof, que saiu do clube.

Gary Neville, Rafael ou Wes Brown são outros notáveis jogadores que envergaram esta camisola pelo Manchester United. Dalot está no clube desde 2018 e enverga agora o seu número preferido.

Assista aqui ao regresso de Bruno Fernandes e Dalot: