Bruno Fernandes. Sempre ele.

Depois da derrota pesada frente ao Tottenham, o Manchester United voltou este sábado aos jogos, e voltou a sorrir: em Newcastle, os red devils triunfaram por 4-1.

Bruno Fernandes, dizíamos, foi mais uma vez o destaque da partida.

Mas antes disso, o início: foi um péssimo começo de jogo para a formação de Solskjaer, que se viu em desvantagem logo aos dois minutos, fruto de um autogolo de Luke Shaw.

Aos 21 minutos, respondeu o United: Bruno Fernandes combinou com Juan Mata para o empate, mas o lance foi invalidado por fora de jogo. No entanto, dois minutos depois, Maguire fez mesmo o empate.

Na segunda parte, aos 58 minutos, Bruno Fernandes dispôs de um penálti, mas, surpreendentemente, permitiu a defesa de Darlow, guarda-redes adversário.

O penálti falhado por Bruno:

Continuavam bem presentes as preocupações do conjunto de Manchester, que se dissiparam a quatro minutos dos 90. Bruno Fernandes redimiu-se do penálti falhado e desbloqueou, finalmente, a vitória do United, confirmada nos descontos por Wan-Bissaka e Rashford, este último com assistência do médio português.

O golo de Bruno Fernandes:

Com este resultado, o Manchester United soma a segunda vitória na Premier League e sobe ao 15.º lugar. Já o Newcastle é 11.º, com sete pontos.