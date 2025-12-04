O Manchester United, de Ruben Amorim, e o West Ham, de Nuno Espírito Santo empataram (1-1) nesta quinta-feira. O português Diogo Dalot marcou, mas os «Red Devils» deixaram escapar a vitória nos minutos finais.

Houve duelo entre técnicos portugueses para fechar a 14.ª jornada. Ambas as equipas vinham de derrotas na Premier League. Dalot e Bruno Fernandes foram titulares pelo United. Do lado do West Ham, Matheus Fernandes também alinhou de início.

O primeiro golo surgiu apenas no segundo tempo e veio com assinatura portuguesa. Diogo Dalot fez a estreia a marcar depois de estar no sítio certo e finalizar para inaugurar o marcador (58m).

A resposta do West Ham surgiu já perto do fim do jogo. Soungoutou Magassa aproveitou um alívio na sequência de um canto para, dentro de área, estabelecer o empate na partida (83m).

Com este resultado (1-1), o Manchester United é oitavo com 22 pontos - a um ponto dos lugares europeus. O West Ham, por sua vez, está em lugar de descida - 18.º com 12 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Premier League.





