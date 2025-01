O Manchester United recebeu e venceu o Southampton por 3-1, num jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga Inglesa.

Diogo Dalot foi uma das ausências na equipa do Man. United (por castigo) e ao português juntaram-se ainda Maguire e Altay, tendo em conta os onze que alinharam de início frente ao Arsenal.

Desde cedo se percebeu que o Southampton não vinha a Old Trafford para brincar e o que é certo é que os «saints» tiveram as oportunidades mais flagrantes de golo durante os primeiros 45 minutos.

Em cima da meia-hora de jogo, um excelente lance individual de Dibling só não deu em golo porque Onana respondeu com uma defesa sensacional, mas não tanto como a seguinte, já que na recarga, Mateus Fernandes viu a bola bater com um estrondo no peito do guardião dos «red devils».

Ora, tanto o Southampton ameaçou que o golo acabou mesmo por chegar, depois de uma infelicidade de Manuel Ugarte. Na sequência de um pontapé de canto, o esférico bateu nas costas do internacional uruguaio e acabou por entrar na própria baliza, colocando assim alguma justiça no marcador.

Ora, o resultado manteve-se até ao intervalo e para o segundo tempo, os «red devils» não conseguiram chegar com perigo à baliza de Ramsdale, que apenas teve de defender um pontapé de Bruno Fernandes à figura.

Do outro lado, destaque para uma exibição de encher as medidas para Sulemana, que fez de Yoro o que quis em todo o jogo. Nota menos também para Mazraoui, que nunca conseguiu criar desequilíbrios do lado esquerdo, nem mesmo quaisquer combinações com Garnacho.

Ainda assim, o Man. United conseguiu renascer do que parecia ser uma «morte» anunciada e do lado direito voltou a aparecer o herói do costume.

Aos 82 minutos, Diallo recebeu a bola dentro da área, tentou um primeiro remate e a bola bateu no defesa, mas na recarga atirou de pé direito para o fundo da baliza.

Pouco depois, mais uma página numa noite mágica de Amad Diallo, que recebeu um passe absolutamente monumental de Eriksen e finalizou para o 2-1, levando à loucura os adeptos presentes em Old Trafford.

Melhor do que dois, só mesmo três golos e o confirmar de um estatuto que Diallo começa a ganhar no plantel dos «red devils». Depois de uma perda de bola em zona proibida, o camisola 16 teve caminho aberto para fazer o 3-1 final.

Com este resultado, o Man. United subiu à 12.ª posição e tem agora 26 pontos, com dez de vantagem para o Ipswich Town, a primeira equipa em zona de despromoção.

No outro jogo desta quinta-feira, o Brighton deslocou-se até ao reduto do Ipswich e venceu por 2-0, graças aos golos de Mitoma (59 minutos) e Rutter (81 minutos).