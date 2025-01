O Man. United de Ruben Amorim, Bruno Fernandes e Diogo Dalot empatou a dois golos no reduto do Liverpool e apesar de uma segunda parte de loucos, um dos momentos do encontro ficou reservado para o último minuto de compensação.

Depois de uma recuperação de bola, Zirkzee foi lançado na profundidade e após cruzar para o coração da área, Maguire desperdiçou de forma escandalosa um lance de golo, que daria a vitória aos «red devils». Ora, um vídeo partilhado nas redes sociais mostra a reação dos jogadores e do próprio Amorim, sendo que uns ajoelharam-se e outros levaram as mãos à cabeça, não ficando indiferentes ao momento.

Assista aqui ao vídeo do falhanço de Harry Maguire: