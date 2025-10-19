Harry Maguire sempre foi visto como um «patinho feio» em Old Trafford, mas a verdade é que nos últimos tempos tem assumido um papel importante e, este domingo, foi mesmo o herói na incrível vitória do Man. United sobre o Liverpool (2-1).

Autor do golo que deu os três pontos à equipa de Ruben Amorim, o defesa foi recebido em festa no balneário, com aplausos e abraços.

De referir que esta foi a estreia de Maguire a marcar na Premier League em 2025/26, a passe de Bruno Fernandes, que apontou também a primeira assistência na temporada. A vitória deste domingo foi também a primeira em Anfield desde 2016.