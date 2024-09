O Liverpool foi ao terreno do Man. United vencer por 3-0, com uma exibição de gala dos comandados de Arne Slot.

À procura de manter a invencibilidade no campeonato, Luis Díaz pegou na batuta e orientou os «reds» para uma excelente exibição, perante um adversário que apenas no contra-ataque foi criando algum perigo.

Após ver o 1-0 ser anulado a Alexander-Arnold por posição irregular, o golo acabou por surgir aos 35 minutos, quando Salah descobriu o internacional colombiano solto de marcação dentro da área e ao segundo poste, Luis Díaz cabeceou para o fundo da baliza.

A mesma dupla juntou forças para criar mais estragos em cima do intervalo, novamente com Salah a assistir o camisola sete dos visitantes e desta vez a nota vai para a finalização do ex-FC Porto.

Nas costas de Lisandro Martínez, o colombiano teve tempo e espaço para tudo e rematou de primeira, completamente fora do alcance de Onana.

Já no segundo tempo, o Liverpool ainda conseguiu chegar ao 3-0 e oportunidades não faltaram para o resultado ser ainda mais dilatado. Uma perda de bola em zona proibida de Casemiro deixou a defesa do Man. United em contrapé e o suspeito do costume voltou a marcar à sua «vítima» preferida.

Após passe de Szoboszlai, Salah fez aquilo que melhor sabe e apontou o 15.º golo da carreira aos «red devils», para um completo desespero dos adeptos da casa.

Com este resultado, o Liverpool continua sem sofrer golos nesta edição da Liga Inglesa e junta-se ao Man. City no topo da tabela classificativa, com nove pontos em três jogos. Já o Man. United somou a segunda derrota consecutiva e ocupa o 14.º lugar, com três pontos.