Esta sexta-feira, nos dezasseis avos de final da Taça de Inglaterra, o Manchester United recebeu e venceu o Leicester, por 2-1, com o golo da vitória a surgir no tempo de descontos.

Naquele que foi o primeiro encontro de Ruben Amorim com Ruud van Nistelrooy, desde que este abandonou o clube a pedido do português, os Red Devils sorriram e operaram uma reviravolta na segunda parte.

A primeira parte foi disputada entre ambas as equipas, mas foi o Leicester que chegou primeiro ao golo aos 42 minutos: Bilal El Khannouss encontrou a defesa do Man. United a dormir e, com todo o espaço disponível, serviu Ndidi na entrada da área, que rematou para a defesa incompleta de Onana. Bobby Reid estava atento para a recarga e finalizou com mestria.



As equipas foram para intervalo e no regresso ao relvado Garnacho foi chamado a jogo. O argentino entrou para o lugar do recém contratado Patrick Dorgu e começou desde cedo a criar problemas à defesa da equipa visitante.

Aos 68 minutos, Garnacho arrancou pela esquerda, tirou dois adversários da frente e cruzou rasteiro para a área. Hojlund estava bem posicionado, tentou marcar de calcanhar e Zirkzee aproveitou a recarga! De referir que o neerlandês estava em campo há pouco mais de quatro minutos.



O jogo foi seguindo e tudo indicava para prolongamento e mais 30 minutos nas pernas. No entanto, num dos últimos lances da partida, aos 90+3, Bruno Fernandes bateu um livre para a área e Maguire voou, dando uma cabeçada que colocou a equipa de Ruben Amorim nos oitavos de final da Taça.

O Manchester United acaba por sorrir no reencontro com Van Nistelrooy, que orientou a equipa durante quatro jogos após o despedimento de Erik ten Hag,