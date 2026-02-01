VÍDEO: Man United bate Fulham em jogo com final de «loucos»
Bruno Fernandes fez duas assistências no terceiro triunfo em três jogos de Michael Carrick
O Manchester United voltou a vencer para a Premier League. Na receção ao Fulham, de Marco Silva, a equipa agora orientada por Michael Carrick venceu (3-2). O terceiro triunfo em três jogos para o treinador inglês.
O primeiro golo do encontro foi marcado pelo brasileiro Casemiro. Bruno Fernandes cruzou uma bola teleguiada para o brasileiro, que de cabeça inaugurou o marcador (19m).
No segundo tempo foi a vez de outro brasileiro fazer o gosto ao pé. Matheus Cunha recebeu um belo passe de Casemiro e, dentro de área, dilatou a vantagem à «lei da bomba» (56m).
A resposta do Fulham surgiu já nos instantes finais. Raul Jimenez, avançado ex-Benfica, cobrou uma grande penalidade na passagem do minuto 85. A equipa do treinador português ainda conseguiu empatar, com um golaço de Kevin (90+1m).
A resposta da equipa da casa surgiu logo de seguida. Bruno Fernandes, uma vez mais, a assistir. Desta vez serviu Sesko, que dentro de área atirou para o golo do triunfo (90+4m).
Sem mais mexidas no marcador, o apito final ditou uma vitória (3-2) para o Manchester United. A terceira consecutiva para os «red devils», que só sabem vencer desde a chegada de Michael Carrick.
O United mantém-se, assim, em lugares de Liga dos Campeões – quarto com 41 pontos. O Fulham, por sua vez, é oitavo com 34 pontos.