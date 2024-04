Aí está a peça que faltava no mau momento que vive a equipa do Manchester United.

Os «red devils» empataram a dois golos com o Bornemouth, na tarde deste sábado, mas além do resultado, salta à vista um detalhe que entra para a história do clube. Com 48 golos sofridos na Liga Inglesa até ao momento, é o pior registo desde a criação da «Premier League», em 1992 e algo que não acontecia para o campeonato há 46 anos.

No Vitality Stadium, os «cherries» adiantaram-se no marcador aos 16 minutos, por intermédio do goleador da equipa, Dominic Solanke. O resultado durou até à passagem da meia-hora de jogo, quando apareceu o primeiro de dois golos de Bruno Fernandes.

Só que a tarde acabou por ficar manchada pelo segundo golo do Bournemouth, que confirmou o registo histórico dos «red devils». Na retina fica a má abordagem do jovem Kambwala, que deu tempo e espaço a Justin Kluivert para fazer, desta forma, o 2-1.

Já no segundo tempo, o Manchester United ainda conseguiu restabelecer a igualdade no marcador. O árbitro apontou para a marca de grande penalidade e Bruno Fernandes aplicou o castigo máximo aos «cherries». Este resultado deixa os «red devils» a dez pontos dos lugares de acesso às competições europeias.

.(VÍDEOS: ELEVEN NA DAZN).