Ruben Amorim estreou-se ao comando do Manchester United com um empate em Portman Road, casa do Ipswich.



Havia, de resto, muita expetativa para ver qual seria o primeiro 'onze' apresentado pelo técnico português. O ex-Sporting manteve-se fiel ao 3-4-3 e apresentou uma equipa com Onana, Mazraoui, De Ligt e Evans no trio de defesas, Dalot e Diallo nas alas, Eriksen e Casemiro no meio e entregou o ataque a Bruno, Rashford e Garnacho.



Amorim não podia ter imagino melhor início de aventura na Premier League. Nem um minuto estava decorrido e já o Manchester United estava a vencer numa bela jogada coletiva: Diallo deixou dois adversários para trás e cruzou para a finalização certeira de Rashford.

A jogar em casa, o recém-promovido Ipswich não se encolheu nem perante as adversidades nem perante o maior poderio do adversário. A partir dos 30 minutos, começou a causar dificuldades ao Manchester United. Onana brilhou com uma defesa incrível a remate de Delap, mas nada pôde fazer para travar o remate de Hutchinson que ainda desviou em Mazraoui (43m).

A expressão de Amorim era sintomática da prestação do United, sobretudo depois de uns bons 15 minutos iniciais.

A segunda parte foi diferente embora as melhores ocasiões tenham pertencido ao Ipswich. Logo a abrir a segunda metade, Onana voltou a agigantar-se e fez uma excelente defesa a desvio de calcanhar de Delap.



Amorim foi mexendo na equipa e começou por trocar Evans e Casemiro por Shaw e Ugarte e à entrada dos 20 minutos finais, lançou Hojlund e Zirkzee para os lugares de Eriksen e Rashford. Nem por isso o Manchester United melhorou de sobremaneira ainda que tenha ameaçado o 1-2 num livre de Bruno Fernandes.



Ficou a prova de que o Manchester United é uma equipa em dificuldades, cheia de desequilíbrio e problemas que não se resolvem num par de dias ou semanas. Amorim precisa de tempo, como qualquer outro treinador.



Para já, o «seu» United é 12.º com 16 pontos enquanto o Ipswich é 18. com apenas nove.