O Manchester United recebeu e venceu o Newcastle por 3-2, num jogo em atraso da 34.ª jornada da Liga Inglesa.

Em Old Trafford, os «red devils» tiveram o regresso de Bruno Fernandes, que se juntou a Diogo Dalot no onze inicial. Ainda com as competições europeias debaixo de olho, os comandados de Ten Hag adiantaram-se no marcador à passagem da meia-hora de jogo. Um passe de Diallo descobriu Mainoo solto de marcação e dentro da área, o jovem médio não desperdiçou e fez o 1-0.

Este foi, de resto, o resultado com que as duas equipas fecharam as contas do primeiro tempo. Só que apesar do ascendente, o Newcastle acabou por conseguir responder logo nos minutos iniciais da segunda parte, através de mais um talento à solta neste campeonato.



Um belo lance coletivo permitiu a Anthony Gordon receber de bandeja o golo do empate, depois de um belo cruzamento de Murphy. Tudo bem feito pelos comandados de Eddie Howe, que viu a sua equipa restabelecer a igualdade no marcador.

Só que a noite acabou por ser mesmo de Amad Diallo, que pouco depois recorreu a outro tipo de aptidões para voltar a colocar o Man. United na frente. Na sequência de um pontapé de canto, a bola sobrou para o camisola 16, que dentro da área rematou de primeira, para um autêntico golaço!

Aos 84 minutos, foi a vez de Hojlund colocar o nome na lista de marcadores. Bruno Fernandes esteve na jogada do 3-1 e assistiu o avançado dinamarquês, para um belo golo do camisola 11.

Ten Hag usou a bola de cristal para acertar na substituição 🔮 Højlund

Até final, Ten Hag não ganhou para o susto, mas ao contrário do que tem acontecido muitas vezes esta temporada, o Manchester United conseguiu segurar a vantagem. Lewis Hall ainda apontou um belo golo, mas sem grandes motivos para sorrir. 3-2 foi o resultado final, que deixa os «red devils» com 57 pontos, a três do Chelsea, que é sexto classificado.

O outro jogo em atraso colocou frente a frente o Brighton e precisamente os «blues», que culminou com a quarta vitória consecutiva para a equipa de Pochettino, na Liga Inglesa.

Destaque para mais uma exibição de encher as medidas de Cole Palmer, que abriu as hostilidades aos 34 minutos, após cruzamento de Marc Cucurella.

Já no segundo tempo, o regresso aos golos de Nkunku dobrou a vantagem do Chelsea. Malo Gusto construiu bem o lance do lado direito do ataque e dentro da área, solto de marcação, o avançado francês só teve de encostar para o 2-0.

Até final e a jogar contra dez unidades por expulsão de Reece James, o Brighton ainda conseguiu reduzir por uma cara bem conhecida do futebol inglês. Num lance de contra-ataque, João Pedro descobriu Danny Welbeck no coração da área e o avançado não desperdiçou a oportunidade de fazer o 2-1.

Com este resultado, o Chelsea tem um pé nas competições europeias, na próxima temporada. Para isso, basta somar pontos diante do Bournemouth, na última jornada do campeonato, este domingo, em Stamford Bridge.

