Manchester City e Manchester United defrontam-se este domingo e mais do que um dérbi da cidade, o destaque vai também para o «confronto» entre Pep Guardiola e Ruben Amorim, o segundo da temporada.

Recorde-se que os dois já se tinham defrontado a 5 de novembro, na altura com o português ainda no comando técnico do Sporting. Os leões acabaram por golear os «citizens» por 4-1, com um «hat-trick» de Gyökeres.

Veja aqui o reencontro entre Amorim e Guardiola: