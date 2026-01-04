Ruben Amorim iniciou 2026 da mesma forma que terminou 2025: com um empate. Na visita ao Leeds, e com muitas baixas de peso, o Man United não foi além de um empate (1-1) na casa do adversário.

O técnico português não pôde contar com Bruno Fernandes, De Ligt, Maguire, Diallo, Mazraoui, Mainoo, Mason Mont e Mbeumo, todos baixa por lesão. Com mexidas no onze, Diogo Dalot, internacional português, foi um dos que se manteve entre os titulares.

No primeiro tempo o jogo foi a bastante morno, com nenhuma das equipas a conseguir criar grandes oportunidades. Os golos estavam reservados para a segunda metade.

Nesse período, então sim a história foi outra. Dois golos em três minutos aqueceram completamente o ambiente no Elland Road. Primeiro foi Brenden Aaronson, médio americano, que abriu as contas do jogo para o Leeds (62m), num momento em que deixou Leny Yoro completamente nas covas.

A vantagem durou pouco tempo para a equipa da casa. A resposta dos comandados por Amorim surgiu logo de seguida. Matheus Cunha, internacional brasileiro, voltou a colocar tudo igual (65m), após uma excelente assistência de Zirkzee, que entrou no segundo tempo para mudar o Man. United.

Depois dos golos houve ainda tempo para um momento acrobático. Noah Okafor, avançado do Leeds, atirou um belo tiro de bicicleta. Porém, na resposta, Lammens respondeu à altura e evitou o golo com uma grande intervenção.

O Man. United procurou responder a esta boa manobra ofensiva do adversário. Matheus Cunha e o Zirkzee combinaram bem mas, na cara do golo, Sesko desperdiçou de forma escandalosa. Logo a seguir, outra vez Matheus Cunha (sempre ele) atirou ao ferro, na melhor oportunidade que não acabou em golo.

Até ao final o jogo partiu-se bastante e ambas as equipas procuravam o golo da vitória. No entanto, não houve mais mexidas no marcador e o apito final do árbitro ditou um empate (1-1).

Com este resultado, o Manchester United de Ruben Amorim sobe ao quinto lugar, à condição, com 31 pontos. O Leeds, por sua vez, é 16.º com 22 pontos.

Confira toda a classificação e os jogos da Premier League.