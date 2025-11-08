Ruben Amorim voltou a empatar neste sábado de Premier League num jogo que teve um final de «loucos». O Manchester United empatou (2-2) em casa do Tottenham com direito a dois golos em tempo de compensação.

Do lado da equipa da casa, o internacional português João Palhinha foi titular. Pelo United, Bruno Fernandes foi titular e Diogo Dalot foi suplente utilizado.

Em Londres, no Tottenham Hotspur Stadium, Bryan Mbeumo abriu o marcador para o United (32m). O avançado camaronês, que foi considerado o jogador do mês de outubro da Premier League, manteve assim a boa forma.

Depois de uma primeira parte sem muita oportunidades, houve chuva de golos… em tempo de compensação. Mathys Tel saltou do banco para restabelecer o empate na partida. Aos 84 minutos, o avançado francês recebeu dentro de área, virou e atirou para o golo.

Logo de seguida, Sesko, avançado que saiu do banco na segunda parte, saiu com queixas. Sem mais substituições para fazer, Ruben Amorim viu-se obrigado a jogar com menos uma unidade até ao fim.

A reviravolta chegaria já em tempo de compensação. Na sequência de um canto, a bola sobra para Odobert que atira à entrada da área em arco. Richarlison, já dentro de área, desviou para fazer o 2-1 (90+1m).

O jogo parecia decidido, mas não. Houve novo golo, e novamente de canto. Bruno Fernandes serviu De Ligt ao segundo poste, com o neerlandês a cabecear para impor novo empate na partida (90+6m).

Com este resultado (2-2), o Manchester United empata pelo segundo jogo consecutivo e é sétimo com 18 pontos. Já o Tottenham está na terceira posição, também com 18 pontos.