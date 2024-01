O Manchester United empatou esta tarde a duas bolas na receção ao Tottenham, em jogo da 21.ª jornada da Premier League.

Com Bruno Fernandes a capitão e Diogo Dalot também no onze, os «Red Devils» adiantaram-se cedo no marcador, quando aos 3m o reforço Hojlund disparou forte para o 1-0, numa jogada iniciada por Bruno Fernandes. O internacional brasileiro Richarlison responderia num desvio de cabeça aos 19m, mas ainda antes do intervalo (aos 40m) Rashford colocaria a equipa de Ten Hag na frente, de novo com Bruno no lance.

A verdade é que os Spurs, com o ex-Sporting Pedro Porro a titular, não desarmaram e voltaram a empatar logo no reatamento, com Bentancur a fazer o 2-2.

O Man. United, com os dois internacionais portugueses a jogarem os 90 minutos, tentou arriscar nos momentos finais para não voltar a perder pontos em casa, mas a verdade é que os londrinos também estiveram perto do golo da reviravolta. Mesmo garantindo um ponto, este resultado agudiza a crise dos «Red Devils».

A equipa liderada pelo técnico neerlandês Ten Hag continua a desiludir na Premier League e ocupa o 7.º lugar, com 32 pontos, menos oito do que o Tottenham, que é 5.º classificado.