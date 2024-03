O dérbi de Manchester caiu para o lado da equipa da casa!

O Manchester City recebeu este domingo o Manchester United, num jogo em que acabou por garantir os três pontos, numa tarde que só teve direito a grandes golos.

Em jogo referente à 27.ª jornada da liga inglesa, foi a equipa de Erik ten Hag que entrou melhor, adiantando-se no marcador logo aos 8 minutos, com assistência de Bruno Fernandes e remate forte de Rashford, sem qualquer hipótese para Ederson.

O Manchester City foi para intervalo a perder e entrou mais forte na segunda parte. Depois de um possível puxão de orelhas de Pep Guardiola, foi o jovem Phil Foden quem respondeu ao pedido e aos 56 minutos empatou com grande estilo, com uma bola fora de área que só parou no fundo das redes.

O 2-1 surgiu aos 80 minutos, também pelos pés de Foden, assistido pelo recém entrado Julián Álvarez. Numa jogada a dois, o argentino serviu o extremo, que agradeceu e com o pé esquerdo colocou a bola na baliza.

Mas a torneira ainda não tinha fechado, pois faltava um golo do sujeito do costume. Depois de um falhanço incrível na primeira parte, Erling Haaland também quis escrever o nome na lista de marcadores, aproveitando um erro defensivo de Amrabat, o norueguês rematou sem qualquer hipótese para Onana.

Relativamente aos portugueses em campo, foram quatro os que jogaram, dois de cada lado. Bruno Fernandes (com uma assistência) e Dalot nos red devils, Bernardo Silva e Rúben Dias nos citizens, com Matheus Nunes a ficar no banco.

Com este resultado, o Manchester City mantém o segundo lugar, com 62 pontos, menos um que o Liverpool, primeiro e líder do campeonato. Já o Manchester United, está na quarta posição, com 44 pontos.