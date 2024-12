Marc Guehi, estrela do Crystal Palace e da seleção inglesa, poderá ser sancionado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) depois de ter escrito «I love Jesus» («eu amo Jesus», em português) na braçadeira de capitão alusiva à comunidade LGBTQ+.

O defesa optou por escrever três palavras na sua braçadeira durante o empate do Palace em casa com o Newcastle (1-1), no sábado à tarde.

As regras permitem que os jogadores enverguem uma série de «slogans/emblemas de iniciativa», mas proíbem «slogans, declarações ou imagens políticas, religiosas ou pessoais».

Agora, de acordo com a ESPN, Guehi poderá enfrentar uma sanção por parte da FA. O regulamento dos equipamentos da Federação Inglesa de Futebol sublinha que «a incorporação em qualquer peça de vestuário (...) de qualquer mensagem política ou religiosa» é proibida e «podem ser tomadas medidas disciplinares» por «qualquer infração a estes regulamentos».

Outro caso polémico do fim-de-semana foi o do capitão do Ipswich Town, Sam Morsy, que é muçulmano praticante. Foi o único capitão que se recusou a usar a braçadeira LGBTQ+, usando a habitual versão preta.

«O Ipswich Town Football Club está empenhado em ser um clube totalmente inclusivo, que dá as boas-vindas a toda a gente», refere um comunicado do Ipswich. «Ao mesmo tempo, respeitamos a decisão do nosso capitão Sam Morsy, que optou por não usar a braçadeira de capitão arco-íris devido às suas crenças religiosas. Continuaremos a criar um ambiente em que todos sejam valorizados e respeitados, tanto dentro como fora do campo», garantem.