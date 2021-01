A opção é legítima, mas os motivos fazem dela uma excelente notícia. O Leeds defronta o modesto Crawley Town, da 6ª divisão, para a FA Cup e Marcelo Bielsa colocará os habituais titulares em campo. Para não facilitar? Não, para «homenagear a origem do futebol».



«A FA Cup é o que nos permite vincular com o passado e a história dos clubes ingleses. Estou muito feliz por poder participar nesta competição», disse El Loco Bielsa na antevisão ao duelo contra o pequeno Crawley.



«O privilégio que tive em analisar esta equipa permitiu-me entrar nos campos mais pequenos, maravilhosos. O Crawley tem um jogo muito direto e uma organização defensiva tradicional, mas tem também dois médios muito criativos», continuou o treinador argentino do Leeds, explicando depois a aposta nos nomes mais fortes da sua equipa para este jogo, em teoria, mais simples.



«A elite não deve perder o contacto com a base. Estas equipas alimentam a base da pirâmide e a ilusão de competir contra os melhores tem de estar viva. É muito saudável que o futebol dos grandes seja generoso com os menos poderosos. Temos de render homenagem à origem do futebol.»



Um homem e um treinador diferente. Especial.