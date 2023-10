A extensão do vínculo ao Fulham poderá permitir a Marco Silva aproximar-se do topo da lista dos treinadores com maior longevidade na história dos Cottagers.

Se cumprir a totalidade do contrato, agora válido até 2026, Marco Silva tornar-se-á no treinador dos Cottagers com maior longevidade desde Bedford Jezzard, que orientou a equipa entre 1958 e 1964, tendo-a feito regressar ao principal escalão do futebol em Terras de Sua Majestade após várias épocas na segunda divisão.

Ficará também no top-5 dos técnicos com mais tempo de casa no emblema londrino, apenas atrás do recordista Phil Kelso (1909 a 1924: 15 anos com paragem de quatro devido à I Grande Guerra), de Jack Peart (1935, com paragem durante a II Grande Guerra, até à morte, a 3 de setembro de 1948), de Bedford Jezzard e a par de Harry Bradshaw, o primeiro treinador da história do clube, entre 1904 e 1909.

Com 105 jogos oficiais, Marco Silva é nesta altura o quarto treinador não britânico com mais partidas pelo Fulham, apenas atrás do neerlandês Martin Jol (112), do sérvio Slavisa Jokanovic (143) e do francês Jean Tigana, com 157 jogos entre 2000 e 2003. A subida ao pódio está reservada para dezembro, estando em aberto a possibilidade de terminar a época apenas atrás da lenda do futebol gaulês.

Segundo entre os portugueses

O técnico de 46 anos, que chegou recentemente às 50 vitórias (tem 51) pelo emblema londrino, cumpre a sétima temporada no comando de equipas inglesas, que comandou em 213 jogos oficiais. Seis dessas épocas – à exceção de 2021/22, quando comandou o Fulham até ao título no Championship – foram na Premier League.

Ao todo, Marco Silva soma 142 jogos no campeonato mais mediático do Mundo. Está desde a época passada – ultrapassou Nuno Espírito Santo, com 124 – no segundo lugar da lista de treinadores lusos com mais encontros, apenas atrás do (até ver) inalcançável José Mourinho, que cumpriu 363 partidas entre Chelsea (duas passagens), Manchester United e Tottenham.

No que diz respeito a vitórias, surge também na segunda posição, com 50 triunfos na Premier League, mais dois do que NES e a… 167 de Mourinho, que com 217 vitórias surge no 5.º lugar de uma lista liderada, sem surpresas, por Sir Alex Ferguson, com 528 triunfos.

No ativo na Premier League, só Roy Hodgson treinou mais clubes

Hull City (2016/17), Watford (2017/18), Everton (2018/19 e 2019/20) e Fulham (2022-…) são os clubes que Marco Silva orientou na Premier League desde que chegou a Terras de Sua Majestade.

Entre todos os treinadores que atualmente se encontram ao leme das 20 equipas da competição, só o inglês Roy Hodgson, que tem mais 30 anos (!) do que o português, tem mais clubes carimbados no principal escalão: Blackburn, Fulham, WBA, Liverpool, Watford e Crystal Palace. A par de Marco Silva está o escocês David Moyes, de 60 anos.