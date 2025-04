O Fulham resgatou três pontos na receção ao Liverpool num jogo com cinco golos. A equipa de Marco Silva começou a perder, operou uma reviravolta incrível e ainda suou no fim.

A disputar a 31.ª jornada da liga inglesa, a equipa de Arne Slot abriu o marcador aos 14 minutos, com um golaço fora de área.

Ainda na primeira parte, o Fulham conseguiu colocar-se a vencer por 3-1 ainda antes do intervalo. Ryan Sessegnon, Alex Iwobi e Rodrigo Muniz marcaram os golos, aos 23, 32 e 37 minutos, respetivamente.

Na segunda parte, aos 72 minutos, o ex-FC Porto Luis Díaz ainda reduziu a vantagem no marcador, porém não conseguiram chegar ao empate.

Os minutos finais da partida foram de muita pressão dos Reds, mas a equipa de Marco Silva conseguiu aguentar os três pontos.

No que toca à tabela classificativa, o Fulham está em oitavo, com 48 minutos. O Liverpool continua na liderança, com 73 pontos e a 11 de distância do Arsenal.

De referir que os Cottagers terminaram com uma sequência do Liverpool de 26 jogos sem perder na Premier League. A última derrota foi contra o Nottinhgam de Nuno Espírito Santo.

Chelsea e Brentford anulam-se

O Chelsea escorregou no terreno do Brentford e empatou a zeros. Apesar das várias tentativas, a bola acabou por não encontrar as redes.

Pedro Neto entrou para o lado dos blues aos 59 minutos.

Com este resultado, o Chelsea está em quarto lugar, com 53 pontos. O Brentford está em 12.º, com 42.