O Liverpool teve mais uma tarde para esquecer. Somou o quarto empate consecutivo para o campeonato, desta feita na receção ao Burnley, que está em zona de despromoção (1-1).

No regresso a Anfield após empates com Arsenal e Fulham, para o campeonato, o Liverpool desperdiçou uma grande penalidade na primeira parte. Curiosamente, cometida por um português.

Florentino Luís teve uma entrada fora de tempo sobre Cody Gakpo, mas na marcação do castigo máximo o húngaro Dominik Szoboszlai acertou na barra e não se redimiu do erro capital cometido no último jogo.

Mesmo antes do intervalo, o reforço milionário Florian Wirtz marcou mesmo para o Liverpool, num remate colocado e forte, já dentro da grande área.

Porém, na segunda parte, Florentino, ex-Benfica, mostrou uma face mais positiva. Florentino Luís passou para Marcus Edwards (ex-Sporting) em profundidade e o extremo inglês rematou cruzado para o golo. Foi o primeiro golo de Edwards na Premier League em toda a carreira.

O Liverpool continua sem ganhar para a Liga, somando 36 pontos em 22 jogos, no quarto posto. O Burnley ganha mais um ponto e tem 14, a sete da salvação (está em nono).