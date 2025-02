É oficial! Mario Lemina deixou o Wolverhampton de Vítor Pereira e rumou ao Galatasaray, anunciou esta quarta-feira o clube turco.

«Um acordo foi alcançado com o Wolverhampton Wanderers Football Club sobre a transferência do jogador profissional de futebol Mario Rene Junior Lemina», pode ler-se no comunicado oficial.

Antigo capitão do Wolves, Lemina deixou de ser opção para Vítor Pereira por falta de entrega e nem mesmo um pedido de desculpas resolveu a situação. O internacional pelo Gabão foi também protagonista de uma discussão acesa com um membro da anterior equipa técnica do Wolves e perdeu a braçadeira para Nelson Semedo.

Segundo informou o Galatasaray, o jogador já passou nos exames médicos e vai assinar um contrato de época e meia, com mais um ano de opção. A transferência será no valor de 2,5 milhões de euros.

Mario Lemina representava o Wolves desde 2022. No total foram 77 jogos, seis golos e cinco assistências com a camisola do clube inglês. Ao longo da carreira representou também o Lorient, Marselha, Juventus, Southampton, Fulham e Nice. Em 2019/20 foi jogador do Galatasaray.