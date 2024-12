Matheus Nunes foi eleito o melhor jogador do mês de novembro para os adeptos do Manchester City.

Através do site oficial, o clube confirmou a vitória do internacional português, que superou a concorrência de Phil Foden e Ederson. Até ao momento, Matheus Nunes soma três golos e cinco assistências em 17 jogos.

You voted Matheus Nunes as November's @etihad Player of the Month!



Tap to win his signed shirt 👇