Jadon Sancho parece cada vez mais longe do Manchester United de Ruben Amorim. Depois de ter sido emprestado ao Chelsea na última temporada, o presidente do Besiktas afirmou que o clube turco está a trabalhar afincadamente para garantir a contratação do inglês.

«Quero mais que os nossos parceiros e eles sabem que eu quero», disse Serdal Adali, presidente do clube turco, em conferência de imprensa.

No entanto, Adali apontou para o orçamento do clube, bem como para a vontade do jogador neste mercado.

«O importante não é o quanto nós queremos. Já disse isso antes sobre outras transferências. Primeiro, a decisão do jogador de vir para a Turquia é muito importante. Segundo, não temos o luxo de comprar qualquer jogador que quisermos por valores exorbitantes. Também temos um orçamento. [...] Temos esta questão na agenda há um mês, um mês e meio. Faremos tudo o que pudermos para o ajudar a vir, mas, como disse antes, é importante que o jogador queira vir para a Turquia e para o Besiktas», concluiu.

Formado entre o Watford e o Man. City, Sancho chegou ao Manchester United na temporada 2021/22, mas nunca conseguiu afirmar-se nos red devils.

Na última temporada, emprestado ao Chelsea, o avançado de 25 anos foi opção em 41 jogos nos quais assinou cinco golos e nove assistências.