Atenção, Amorim: presidente do Besiktas garante que quer Jadon Sancho
Serdal Adali falou das pretensões do clube turco no mercado
Jadon Sancho parece cada vez mais longe do Manchester United de Ruben Amorim. Depois de ter sido emprestado ao Chelsea na última temporada, o presidente do Besiktas afirmou que o clube turco está a trabalhar afincadamente para garantir a contratação do inglês.
«Quero mais que os nossos parceiros e eles sabem que eu quero», disse Serdal Adali, presidente do clube turco, em conferência de imprensa.
No entanto, Adali apontou para o orçamento do clube, bem como para a vontade do jogador neste mercado.
«O importante não é o quanto nós queremos. Já disse isso antes sobre outras transferências. Primeiro, a decisão do jogador de vir para a Turquia é muito importante. Segundo, não temos o luxo de comprar qualquer jogador que quisermos por valores exorbitantes. Também temos um orçamento. [...] Temos esta questão na agenda há um mês, um mês e meio. Faremos tudo o que pudermos para o ajudar a vir, mas, como disse antes, é importante que o jogador queira vir para a Turquia e para o Besiktas», concluiu.
Formado entre o Watford e o Man. City, Sancho chegou ao Manchester United na temporada 2021/22, mas nunca conseguiu afirmar-se nos red devils.
Na última temporada, emprestado ao Chelsea, o avançado de 25 anos foi opção em 41 jogos nos quais assinou cinco golos e nove assistências.