Estava tudo tratado para a transferência do defesa Kyle Walker-Peters para o Besiktas, no entanto, um pedido de adiamento dos exames médicos deitou tudo por terra.

«É do conhecimento público que a chegada do jogador de futebol profissional Kyle Walker-Peters, com quem tínhamos anunciado anteriormente um acordo em princípio e o convidado a Istambul para um check-up médico, foi adiada. Kyle Walker-Peters voltou a solicitar um adiamento no aviso que nos enviou hoje [n.d.r.: quinta-feira]. Perante isto, o nosso clube desistiu da transferência do jogador em questão», escreveu o clube turco numa breve nota.

Assim sendo, o internacional inglês de 28 anos falha a primeira experiência no estrangeiro e continua por enquanto no Southampton, clube onde está há seis temporadas.

Na última época foi opção em 35 partidas tendo apontado duas assistências.