A tentativa do Crystal Palace em contratar Dwight McNeil ao Everton terminou em polémica, depois de o negócio ter caído nos derradeiros instantes do mercado de transferências, apesar de estar praticamente fechado.

Os dois clubes tinham alcançado um entendimento para um empréstimo com opção de compra obrigatória, fixada em cerca de 23 milhões de euros. O extremo inglês, de 26 anos, chegou mesmo a deslocar-se a Londres para realizar os exames médicos, com o Palace a submeter os primeiros documentos antes das 19h, hora de fecho do mercado em Inglaterra.

Ainda assim, a transferência não se concretizou. De acordo com informações avançadas pela imprensa inglesa, o Everton concluiu atempadamente a sua parte do processo, mas o dossiê acabou por ruir devido a falhas do clube de Selhurst Park.

A situação gerou forte contestação por parte de Megan Sharpley, companheira do jogador, que recorreu às redes sociais para criticar a postura do Crystal Palace. Segundo a própria, estava previsto um contrato válido por quatro anos e meio e o casal já se encontrava preparado para uma mudança definitiva.

«Vivemos num mundo em que toda a gente está consciente da importância da saúde mental. Então, porque é que no futebol parece aceitável brincar com a saúde mental destes jogadores?», atirou no Instagram.

«Ver tudo isso ser-te arrancado no último segundo, sem absolutamente nenhuma explicação, passar de ter tudo para um silêncio total, sem uma chamada, sem qualquer comunicação, e ficar de coração partido, apenas com confusão, magoou mais do que consigo dizer», acrescentou Megan.

O próprio Dwight McNeil confirmou ter ficado sem explicações até ao fecho da janela, assumindo, ainda assim, que pretende canalizar a desilusão para dentro de campo.

«Mesmo agora continuo às escuras… mas sei que sou jogador do Everton e vou usar isto como motivação», partilhou.

McNeil chegou a Goodison Park em 2022, proveniente do Burnley, e nesta temporada soma 17 jogos pela equipa principal dos toffees.