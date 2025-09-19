Pep Guardiola voltou a comentar os gastos dos clube britânicos nos mercados de transferências.

Em conferência de imprensa, depois da vitória do Manchester City sobre o Nápoles (2-0), na Liga dos Campeões, o catalão foi questionado sobre os cerca de 250 milhões de libras investidos pelo Arsenal no último verão, o treinador catalão respondeu com um tom irónico.

«Decidiram fazê-lo, e se o meu amigo Mikel Arteta ganhar o título, vai ser apenas porque gastou, não porque trabalhou muito ou porque os jogadores acreditaram. Se o Arne [Slot] ganhar outra vez, será também porque gastou muito dinheiro, certo?», atirou, lembrando que a mesma crítica é feita há anos ao Man. City.

Guardiola sublinhou que todos os grandes clubes têm liberdade para investir.

«Cada um faz o que entende. Sei bem como eu fui tratado de forma diferente, mas se querem gastar é porque acreditam que podem competir com os melhores. E têm todo o direito», acrescentou.

Apesar da ironia, o treinador deixou elogios ao Arsenal, considerando-o «a equipa mais sólida» da atualidade na Europa.

«Estão a melhorar passo a passo, época após época. No ano passado já deram um salto incrível na Europa. Não cometem erros atrás, têm qualidade na frente e um trabalho notável nas bolas paradas com o Nico [Nicolás Jover, ex-City]. É uma equipa completa em todos os setores», concluiu.