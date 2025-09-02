Inglaterra
Jota Silva já treinou no Forest depois da contratação falhada do Sporting
Leões e clube inglês chegaram a um acordo amigável para o cancelamento da transferência
Foi o tema forte do fecho deste mercado para o Sporting. Os leões falharam a contratação de Jota Silva por um minuto apesar de terem conseguido colocar a documentação necessária na TMS da FIFA (Transfer Matching System).
Ora, segundo apurou o Maisfutebol, o jogador de 26 anos já treinou no Nottingham Forest esta terça-feira e os dois clubes chegaram a um acordo para o cancelamento da transferência de forma amigável.
De recordar, o negócio que esteve em cima da mesa para o regresso de Jota Silva a Portugal contemplava um empréstimo aos leões no valor de 4,5 milhões de euros com uma opção de compra de 15,5 milhões de euros.
