Foi o tema forte do fecho deste mercado para o Sporting. Os leões falharam a contratação de Jota Silva por um minuto apesar de terem conseguido colocar a documentação necessária na TMS da FIFA (Transfer Matching System).

Ora, segundo apurou o Maisfutebol, o jogador de 26 anos já treinou no Nottingham Forest esta terça-feira e os dois clubes chegaram a um acordo para o cancelamento da transferência de forma amigável.

De recordar, o negócio que esteve em cima da mesa para o regresso de Jota Silva a Portugal contemplava um empréstimo aos leões no valor de 4,5 milhões de euros com uma opção de compra de 15,5 milhões de euros.

