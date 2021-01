O AFC Bournemouth anunciou nesta segunda-feira a assinatura de contrato de Jack Wilshere, jogador que estava a treinar no clube há três semanas, até final da presente temporada.



O internacional inglês de 29 anos estava sem clube desde a saida do West Ham, emblema que ainda representou esta época, defrontando o Hull City para a Carabao Cup (22 de setembro).



O Bournemouth ocupa atualmente a terceira posição na tabela classificativa do Championship, segundo escalão do futebol inglês, atrás de Swansea e Norwich City.