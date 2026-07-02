O Manchester City confirmou esta quinta-feira a contratação de Elliot Anderson ao Nottingham Forest, numa transferência que ronda os 135 milhões de euros, segundo a imprensa inglesa.

O médio, de 23 anos, encontra-se atualmente ao serviço da Seleção de Inglaterra no Campeonato do Mundo de 2026 e já realizou os exames médicos, no Kansas, Estados Unidos. As formalidades da mudança serão concluídas após o regresso do jogador a Inglaterra.

Com este negócio, Anderson torna-se no futebolista britânico mais caro da história. A transferência supera os cerca de 134 milhões de euros (115 milhões de libras) que o Real Madrid acordou pagar ao Borussia Dortmund por Jude Bellingham, no verão de 2023.

No que diz respeito à história da Premier League, apenas duas contratações tiveram um custo superior: os cerca de 146 milhões de euros investidos pelo Liverpool em Alexander Isak e os aproximadamente 136 milhões de euros pagos pelo mesmo clube por Florian Wirtz.

Os citizens não revelaram a duração do contrato, limitando-se a desejar boa sorte a Anderson na participação inglesa no Mundial antes de o receber oficialmente em Manchester.