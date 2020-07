Nemanja Matic renovou com o Manchester United até 2023, confirmou o clube através do seu site oficial. Contratado ao Chelsea em 2017, o médio soma 114 jogos pelos red devils.

«Estou muito contente por continuar a fazer parte deste grande clube. Como jogador, ainda tenho muito para alcançar e poder fazê-lo no Manchester United é uma grande honra» afirmou o antigo médio do Benfica.

O trinco de 31 anos ainda não tem qualquer título pelos diabos vermelhos, apesar de ter ganho três vezes a Premier League com as cores do Chelsea.