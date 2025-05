Trent Alexander-Arnold está de saída do Liverpool, confirmou esta segunda-feira o clube e o próprio internacional inglês.

«Depois de 20 anos no Liverpool, agora é a hora de confirmar a minha saída no final da temporada», pode ler-se na longa mensagem publicada por Arnold nas redes sociais.

Formado nos Reds, o lateral de 26 anos revelou que foi uma «decisão muito difícil», mas que agora pretende dar um novo rumo à carreira. Apesar de não ser oficial, o Real Madrid é um destino mais que provável.

Com o camisola do Liverpool realizou 352 partidas, tendo marcado 23 golos e 85 assistências. No que toca ao palmarés, arrecadou uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supertaça Europeia, duas ligas inglesas, uma Supertaça inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da liga inglesa.

Até ao final da temporada, o Liverpool, campeão em título, defronta o Arsenal (casa), Brighton (fora) e termina o campeonato com a receção ao Crystal Palace, momento em Arnold vai ouvir pela última vez o mítico «You'll Never Walk Alone».