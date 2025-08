Muito dificilmente, o futuro de Alexander Isak passará pelo Newcastle. O avançado sueco não integra a digressão asiática dos Magpies e terá manifestado a intenção de deixar o clube neste verão. A situação, no mínimo complexa, motivou críticas por parte do treinador do clube inglês, Eddie Howe.

«Ele vai ter de ganhar o direito de voltar a treinar connosco. Somos o Newcastle United. Um jogador tem a responsabilidade de integrar uma equipa e de se comportar de forma correta. Isso também está em jogo neste caso. Nenhum jogador pode ter um mau comportamento e, ao mesmo tempo, trabalhar com o grupo normalmente», avisou o técnico.

Mercado de transferências: fique a par de todas as novidades ao minuto

A imprensa britânica vem dando conta do interesse do Liverpool em contratar o internacional sueco, mas o Newcastle não parece disposto a facilitar a situação.

Os Magpies terão mesmo recusado uma proposta do campeão inglês superior a 130 milhões de euros, exigindo mais dinheiro pelo passe do seu melhor marcador na última temporada, com 27 golos.

Enquanto não resolve a situação de Isak, o Newcastle vai trabalhando em alternativas, tendo identificado o português Gonçalo Ramos (PSG) e o esloveno Benjamin Sesko (Leipzig) como alvos prioritários.